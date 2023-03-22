"Щасливий бачити партнерів по команді, весь персонал. Зараз приїжджати в збірну України – це велика гордість. Дуже щасливий тут перебувати.

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Чи змінилася збірна Англії після Євро-2020? Вони змінилися, і ми змінилися. У нас багато футболістів почали грати у хороших чемпіонатах Європи, тому у нас дуже перспективна команда. Можна чекати на будь-який результат.

Чи будуть виснажені англійці після гри з Італією? Думаю, що у них багато хороших футболістів. Є 11 гравців та ще 11, які можуть їх замінити. З втомою проблем не буде", – сказав Яремчук у коментарі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, 26 березня Україна проведе перший офіційний матч під керівництвом тимчасового наставника Руслана Ротаня – проти збірної Англії на Вемблі. За три дні до цього – у четвер, 23 березня – "синьо-жовті" запланували зіграти контрольну зустріч з Брентфордом.

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