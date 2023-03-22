"Мені б хотілося побачити змістовну гру від збірної України. У позитивний для нас результат я майже не вірю. Головне – це побачити команду сконцентрованою. Все інше це будуть дуже хиткі припущення.

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Що може встигнути штаб Ротаня прищепити гравцям збірної? Реально там менше тижня часу. Футбол Ротаня багато в чому збігається з футболом часів Шевченка (окрім спроб зіграти обережно на Євро-2020, зокрема й проти Англії). Проактивний футбол він або знайомий футболістам, або ні. Для Зінченка, Маліновського, Циганкова, гравців Шахтаря та, мабуть, Піхальонка це їхнє природне середовище. Іншим буде важче, якщо Ротань таки зіграє у свій Ротань-стайл.

Ротань готуватиме сам чи дотримуватиметься настанов Сергія Реброва? Готувати буде Ротань. Наскільки він буде радитися з Ребровим і чи будуть вони взаємодіяти взагалі, я не знаю. В останньому інтерв'ю Сергій взагалі висловлювався без впевненості того, що він залишить ОАЕ після червня. Хто з гравців має взяти на себе лідерську роль? Я думаю, що це можуть бути Тарас Степаненко та Олександр Зінченко", – поділився Моралес в коментарі XSport.

Нагадаємо, поєдинок Англія – Україна відбудеться 26 березня на Вемблі, початок о 19:00. Окрім англійців, суперниками "синьо-жовтих" будуть Італія, Північна Македонія та Мальта.

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