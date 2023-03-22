Захисник Динамо та збірної України Олександр Караваєв зізнався, що його батьки не збираються покидати Херсон після деокупації.

"Батьки залишаються у Херсоні, там обстріли постійно. У мою школу (№57 у мікрорайоні Острів – прим. Футбол 24) влучили тиждень тому, я фото побачив в інтернеті, що прямо...

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Я свій клас побачив, там просто у передню частину школи снаряд прилетів, а від моєї школи дім буквально за метрів 50, не більше. Тому, звісно, переживаю. Вони не хочуть виїжджати звідти, допомагають тим, хто не може собі допомогти. Вже звикли до цієї ситуації. Хочуть бути вдома", – сказав футболіст vZbirna.

Нагадаємо, російські війська захопили Херсон у перші дні повномасштабної війни. 11 листопада ЗСУ увійшли в місто та повернули його під контроль України. Батьки Караваєва під час окупації залишались у населеному пункті.

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