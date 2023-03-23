Головного арбітра матчу другого дивізіону Єгипту Суец – Аль-Наср (3:1) Мохаммеда Фарука дискваліфікували на невизначений термін за перегляд відеоповтору епізоду із забитим м'ячем із телефону вболівальника.

Як інформує ESPN, рішення про це ухвалив голова суддівського корпусу Єгипту Вітор Перейра.

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Футболісти Суеца були обурені рішенням судді зарахувати пропущений гол, і Фарук вдався до перегляду відеоповтору на телефоні вболівальника – VAR у другому дивізіоні чемпіонату Єгипту не передбачено.

Після перегляду епізоду на відео арбітр вирішив скасувати гол. Він залишав стадіон під охороною поліції, оскільки гравці та персонал Аль-Насра погрожували йому фізичною розправою. Також вони погрожували подати на арбітра до суду.

Суддівська бригада – лайнсмени та четвертий рефері – також була відсторонена.