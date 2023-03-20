Іван Проведель і Федеріко К'єза не зможуть допомогти збірній Італії в матчах з Англією та Мальтою.

Воротар Лаціо Іван Проведель, який зіграв 16 "сухих" матчів за Лаціо в цьому чемпіонаті, підхопив грип і не зможе допомогти збірній Італії в найближчих матчах з Англією і Мальтою. Про це інформує Calciomercato. Згідно з джерелом, його замінить воротар Кремонезе Марко Карнесеккі.

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Карнесеккі мав вирушити до збірної Італії U-21, але був переведений до національної команди.

Також стало відомо про те, що "Скуадрі адзуррі" не зможе допомогти вінгер Ювентуса Федеріко К'єза. Його травма, яка трапилася через 17 хвилин після виходу на заміну у грі з Інтером, виявилася несерйозною. Однак, за інформацією Gazzetta dello Sport, К'єза не зможе зіграти за збірну через тендиніт.

Збірна Італії прийме Англію в Неаполі 23 березня і через три дні зіграє з Мальтою на виїзді.

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