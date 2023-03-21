Рішення Дідьє Дешама віддати капітанську пов'язку Кіліану Мбаппе може підштовхнути до нових скандалів у збірній. Лідер команди Антуан Грізманн розмірковує щодо свого майбутнього і, можливо, березневі матчі стануть для нього останніми за національну команду.

Мбаппе став новим капітаном збірної Франції – Дешам визначився з ієрархією воротарів, але напустив туману

Як повідомляє L’Equipe, нападник незадоволений рішенням Дешама призначити капітаном команди менш досвідченого Мбаппе. До того ж відтоді, як Льоріс та Варан оголосили про завершення кар'єри, а також труднощі з поверненням Поля Погба до команди, Антуан почувається самотнім та не відчуває тої підтримки, яка була раніше. Ці всі фактори негативно позначилися на настрої гравця.

Антуан Грізманн приєднався до збірної Франції у 2014 році. В його активі 117 матчі, 42 голи та 28 результативних передач.

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