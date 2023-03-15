Головний тренер Жирони Мічел Санчес впродовж тривалого часу змушений обходитися без одного із найкращих гравців команди.

У останньому поєдинку Ла Ліги проти Атлетіко (0:1) півзахисник Жирони Алейш Гарсія травмувався і був замінений наприкінці поєдинку. Медобстеження підтвердило, що пошкодження є доволі серйозним.

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Алейшу діагностували травму сухожилля двоголового м'язу стегна. Орієнтовний термін відновлення складає 5-6 тижнів, інформує офіційний Twitter каталонського клубу.

Відповідно, 25-річний півзахисник точно не зіграє у матчах чемпіонату Іспанії проти Райо Вальєкано, Еспаньйола, Барселони та Ельче. Участь Гарсії у поєдинках із Вальядолідом, Реалом і Севільєю поки під питанням.

До слова, Алейш є найкращим асистентом Жирони в сезоні 2022/23. В активі іспанця 6 гольових передач. Мігель Гутьєррес і Віктор Циганков віддали по 3 асисти, але перший зіграв 23 матчі, а українець – тільки 6.

Після 25-ти турів Ла Ліги Жирона посідає 12 місце. Від зони вильоту каталонці відірвалися на 4 очки.

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