"Россонері" вийшли у чвертьфінал ЛЧ, де зіграють з Наполі, а от у Серії А справи йдуть так собі. Мілан не виграв два останні матчі та ризикував випасти з топ-4. Удінезе ж навпаки, після серії невдач не програвав у трьох турах, піднявшись у верхню половину таблиці.

Златан Ібрагімовіч через дискваліфікацію Олів'є Жиру вперше в сезоні вийшов у стартовому складі – 41-річний швед, який днями поїде в національну збірну, продовжує набирати форму після важкої травми.

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Вже на 10-й хвилині господарі повели в рахунку. Самарджіч обіграв Томорі на вході у штрафний, але результативного удару завдав Перейра, який покотив у дальній кут. Меньян навіть не поворухнувся – ідеальний старт для Удінезе. Ібрагімовіч ледь не відповів, проте його потужний удар зі штрафного був трішки неточним.

Після такого активного старту команди взяли паузу на добрих хвилин 20 – відверту нудоту на Дачія Арені оживив Діас, який ефектно продерся з центра поля у штрафний, але підіграв собі рукою. Сільвестрі вступив у гру після підступного удару Леау – м'яч ледь не влетів у дальній кут, але кіпер фріульців зіграв надійно. Мілану бракувало підключень Тео Ернандеса, який пропускав поєдинок. Резервіст Балло-Туре і близько не давав такої якості, як капітан "россонері".

Перед перервою Мілану пощастило заробити пенальті. Бійол у боротьбі з Леау зачепив м'яч рукою. Арбітр після перегляду VAR призначив 11-метровий, який не реалізував Златан Ібрагімовіч. Марко Сільвестрі відбив удар шведа, який, на його щастя, отримав другий шанс. Бету забіг у штрафний до удару, тому рефері змусив Златана перебити, а тренеру Удінезе Андреа Соттілю показав червону картку. З другої спроби Ібра не схибив – 1:1. Перший гол шведа з 9 січня 2022 року. У віці 41 рік та 166 днів він став найстаршим автором гола в історії Серії А.

1 - Zlatan Ibrahimovic is the oldest goalscorer in the Serie A history (41 years and 166 days), overtaking Alessandro Costacurta (41 years and 25 days, in May 2007). Historical.#UdineseMilan pic.twitter.com/kXfx6yhJLy — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 18, 2023

Здавалося, на цьому все, але Удінезе ще до перерви забив знову. Бету замкнув простріл Саксесса. 2:1 на користь фріульців після першого тайму.

По перерві Сільвестрі вступив у гру після удару Чау, але загалом тиск Мілана складно було назвати серйозним. Господарі без проблем тримали переможний результат, а на 70-й хвилині реалізували свій рідкісний момент у другому таймі. Ехізібу уникнув офсайду і з метра спрямував м'яч у сітку. 3:1 – для сьогоднішнього Мілана відіграти два м'ячі було неможливо.

Так і сталося. Команда Стефано Піолі не виграла третій матч Серії А поспіль і ризикує вже в неділю випати з лігочемпіонівської зони. Удінезе набрав 38 очок і наздогнав Ювентус, який має гру в запасі.

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