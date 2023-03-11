Італія, Серія А, 26-й тур

Емполі – Удінезе – 0:1

Гол: Бекао, 54

Наполі – Аталанта – 2:0

Голи: Кварацхелія, 60, Ррахмані, 77

Болонья – Лаціо – 0:0

Коваленко заробив переможний пенальті – Інтер сенсаційно програв Спеції, яка перервала чорну серію

У першому матчі дня Емполі приймав Удінезе. Обидві команди підійшли до дуелі зі схожими показниками – по 7 поєдинків без перемог. Перший тайм пройшов за незначної переваги господарів, які створили два плюс-мінус небезпечні моменти: Бійоль і Бекао з різницею у 8 хвилин замикали навіси головою повз праву стійку.

По перерві "б'янконері" вийшли вперед: вищезгаданий Бекао вдало замкнув навіс з кутового під хрестовину. Майже одразу господарі могли відігратись, однак Сільвестрі спочатку потягнув удар Маріна у ліву дев'ятку, а згодом впорався з пострілом Балданці. Перемога дозволила Удінезе піднятись на дев'яту сходинку, Емполі чотирнадцятий.

Наполі без особливого спротиву здолав Аталанту. Попри низку моментів від партенопейців перший тайм минув без голів. По перерві Кварацхелія ударом у дев'ятку забив свій черговий м'яч у Серії в сезоні, зрівнявшись за цим показником з кількістю асистів (11/11). Бергамаски кинулись відігруватись і пропустили вдруге – Ррахмані в районі одинадцятиметрової позначки головою замкнув подачу у кут воріт. Перемога закріпила Наполі на першій сходинці: відстань від найближчого переслідувача – Інтера, який напередодні несподівано програв Спеції – становить вже 18 очок. Аталанта – шоста.

Лаціо та Болонья закривали програму ігрового дня. Це був ідеальний вибір для останнього матчу в списку для перегляду. Річ у тім, що команди, вочевидь, взяли собі за мету підготувати глядачів до сну. "Россоблу" володіли територіальною перевагою, але втілити її у щось конкретне ніяк не вдавалося. Римляни ж вкотре довели, що без Чіро Іммобіле не можуть тримати рівень претендента на потрапляння в зону Ліги чемпіонів. У підсумку – закономірна нічия без голів, яка не дозволила Лаціо піднятися на друге місце в турнірній таблиці Серії А.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІТАЛІЇ