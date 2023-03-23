Федерація футболу Румунії однією з перших відреагувала на резонансне рішення Союзу футбольних асоціацій та досягла бажаного.

Напередодні Асоціація футболу Угорщини радісно повідомила, що УЄФА дав дозвіл на використання символіки, на якій зображена карта "Великої Угорщини" з частинами України (Закарпатська область), Словаччини, Румунії, Хорватії, Австрії, Словенії та Сербії. Це вже спростували.

Угорщині дозволили "використовувати" частину України та інших держав – скандал через УЄФА

"Федерація футболу Румунії вважає захист цілісності футболу фундаментальною цінністю європейської спортивної моделі, яку повинні поважати всі залучені сторони. ФФР запитала на форумі в Ньйоні офіційну точку зору щодо повідомлення Федерації футболу Угорщини. Після відповіді ми робимо наступні роз’яснення: УЄФА не дозволяв і не буде дозволяти показ символів, згаданих Федерацією футболу Угорщини, на матчах, організованих на європейському рівні.

Ми вважаємо, що Федерація футболу Угорщини помилилася, зробивши відповідне оголошення, оскільки розміщення цих символів є відхиленням від положень Дисциплінарного регламенту УЄФА (повідомлення провокаційного та/або політичного змісту), і ФФР обов’язково повідомить про це дисциплінарні комісії у разі необхідності", – інформує сайт Федерації футболу Румунії.

Нагадаємо, "Велика Угорщина" відображає кордони тамтешнього королівства до кінця Першої світової війни. Потім Угорщина втратила їх за умовами Тріанонського мирного договору.

"Дехто думає, що це хулігани. Насправді – це великі люди": історії футбольних фанатів, які віддали життя за Україну