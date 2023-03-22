Союз європейських асоціацій не втомлюється ухвалювати резонансні рішення. Цього разу це стосується Угорщини.

УЄФА і FARE (футбол проти расизму) роками не визнавали символ "Великої Угорщини", але тепер змінили свою думку. Рішення мотивували тим, що це історичний символ (така держава і справді існувала), а не політично вмотивований.

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"Федерація футболу Угорщини попросила чітке рішення. Взявши до уваги наші докази, дві організації визнали, що у символі немає расистської поведінки. Однак це не стосується додаткових символів і написів, а також фанатських пісень", – цитує заяву організації Sportal Blic.

Тепер угорців не каратимуть за носіння спірної карти колишньої території Угорщини, на якій у складі країни зображені частини Сербії, Словенії, України, Хорватії, Словаччини та Австрії. На сполох вже б'ють румунські футболісти й політики, вимагаючи від УЄФА переглянути рішення, яке фактично підтримує посягання на територію інших держав.

Раніше шарф із картою "Великої Угорщини" одягав прем'єр-міністр країни Віктор Орбан на зустріч з футболістами збірної, чим спровокував політичний скандал. Україна вимагала офіційних вибачень та спростування зазіхань на територіальну цілісність України.

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