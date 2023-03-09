Федерації футболу Іспанії та Португалії розробляють запасний варіант на той випадок, якщо на президента УАФ Андрія Павелка буде накладено санкції.

Піренейська заявка на проведення ЧС-2030 може змінити свій склад. Федерації футболу Іспанії та Португалії опрацьовують варіант включення до неї Марокко, інформує AS.

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Наразі президента УАФ підозрюють у шахрайстві та відмиванні грошей під час будівництва заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів. На час розслідування Павелка було тимчасово відсторонено від займаної посади.

Раніше 47-річного президента УАФ випустили на волю під заставу у близько 10 мільйонів гривень.