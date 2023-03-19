Дива не сталося – жіноча збірна України з футзалу розгромно поступилася Іспанії у фіналі чемпіонату Європи-2023. Але друге місце, яке посіла команда Олега Шайтанова, стало найкращим результатом в історії жіночої збірної.

Євро-2023 з футзалу серед жінок. Фінал

Україна – Іспанія – 1:5

Голи: Шульга, 36 – Пеке, 1 (пен), Бабенко, 11 (авт), де Пас, 20, Сампер, 21, Дані, 37

У півфіналі, який був зіграний 17 березня, "синьо-жовті" обіграли Угорщину, гарантувавши собі мінімум срібні медалі. Проте у поєдинку за золото суперник був куди міцніший. Іспанія виграла обидва попередні чемпіонати Європи, саме цій збірній українки програли рік тому у півфіналі з рахунком 0:9. Піренейська збірна була явним фаворитом дуелі.

Україна вийшла у фінал жіночого Євро-2023 з футзалу – дубль іспанської легіонерки гарантував історичний успіх

Перший тайм підтвердив песимістичні для нас прогнози. Вже на 13-й секунді "Фурія Роха" заробила право на пенальті та повела в рахунку. На екваторі 20-хвилинки Бабенко зрізала м'яч у сітку власних воріт, а незадовго до сирени на перерву де Пас ударом у дальній кут довела рахунок до розгромного. Попри це, українки трималися гідно – кілька моментів у "синьо-жовтих" було, а іспанки нахапали одразу 5 командних фолів. Ще один – і був би 10-метровий пенальті, але не судилося.

Старт другого тайму нашим дівчатам теж не вдався – як і в першій половині, "Фурія Роха" дуже швидко забила. Не минуло й хвилини, як Сампер з кількох метрів пробила повз Анастасію Терех. Українки таки скоротили відставання – Анна Шульга, яка оформила дубль у півфіналі, відзначилася і сьогодні. "Синьо-жовті" перейшли на гру в 5 польових, помилилися в атаці і отримали гол у порожні ворота. 1:5 – Іспанія втретє поспіль виграла жіноче Євро.

Срібні медалі чемпіонату Європи – найкращий результат в історії жіночої футзальної збірної України. На першому Євро (у 2019-му) "синьо-жовті" фінішували четвертими, а рік тому здобули бронзу.

Третє місце на футзальному Євро дісталося Португалії, яка кількома годинами раніше у матчі за бронзу розтрощила Угорщину із рахунком 12:0.