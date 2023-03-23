Головна команда країни на чолі з Русланом Ротанем завершує підготовку до контрольного поєдинку проти Брентфорда.

Вранці 23 березня "синьо-жовті" на базі Брентфорда провели розминку для активації м'язів, після чого було коротке заняття, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Тривало воно близько пів години, команда відпрацьовувала нові принципи роботи під час розіграшу стандартних положень. Руслан Ротань вирішив не навантажувати гравців перед спарингом з "бджолами", тож команда повернулась в готель, де пообідала та отримала кілька годин відпочинку.

Поєдинок проти Брентфорда стартує о 19:00 за зачиненими дверима. А вже 26 березня збірна України проведе матч другого туру кваліфікації Євро-2024 проти Англії.

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