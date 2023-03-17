Україна ризикує забути про ЛЧ, але є плюси – Шахтар проти... Мудрика, знущання фанатів Фейєнорда
17 березня 2023 - Читать на русском
Футбол 24 проаналізував одну з найрозгромніших поразок донецького Шахтаря в історії виступів у єврокубках.
завершено
24’ Оркун Кьокчю
38’ Оркун Кьокчю
49’ Усама Ідріссі
60’ Усама Ідріссі
67’ Даніло
Кевін Келсі 87’
24’ Оркун Кьокчю
38’ Оркун Кьокчю
49’ Усама Ідріссі
60’ Усама Ідріссі
67’ Даніло
87’ Кевін Келсі
Команда Йовічевіча поступилася у матчі-відповіді 1/8 Ліги Європи нідерландському Фейєнорду із рахунком 1:7. У чому головні причини розгрому та до чого тут Мудрик, дивіться у новому відео на YouTube-каналі Футбол 24.
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Шахтар приніс Україні найбільше, Динамо гірше за СК Дніпро-1, залежність від успіхів Мудрика
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