Футбол 24 проаналізував одну з найрозгромніших поразок донецького Шахтаря в історії виступів у єврокубках.

Команда Йовічевіча поступилася у матчі-відповіді 1/8 Ліги Європи нідерландському Фейєнорду із рахунком 1:7. У чому головні причини розгрому та до чого тут Мудрик, дивіться у новому відео на YouTube-каналі Футбол 24.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Шахтар приніс Україні найбільше, Динамо гірше за СК Дніпро-1, залежність від успіхів Мудрика