Жіноча збірна України з футзалу зіграє проти Іспанії у фіналі чемпіонату Європи-2023. "Синьо-жовті" здобули вольову перемогу над Угорщиною у півфінальному поєдинку.

Євро-2023 з футзалу серед жінок. Півфінал

Угорщина – Україна – 1:2

Голи: Горват, 12 – Шульга, 15, 32

"Фінал чотирьох" третього в історії жіночого футзального Євро приймала Угорщина. Саме господарки протистояли збірній України у півфіналі в Дебрецені.

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"Синьо-жовті" у першому таймі мали перевагу, але рахунок на екваторі 20-хвилинки відкрили угорки. Вікторія Горват завершила сольний прохід ударом у кут воріт. На щастя, підопічні Олега Шайтанова доволі швидко відігралися. Результативним став розіграш кутового, а гол до свого активу записала Анна Шульга. До перерви українки могли і вперед вийти, але стійка зіграла за Угорщину. 1:1 після першого тайму з суттєвою перевагою "синьо-жовтих".

На старті другої половини Шульга знову перевірила на міцність стійку. Вона ж змарнувала супершанс, не влучивши у майже порожні ворота. Угорки відповіли виходом 3 в 2 – Вікторія Кислова вчасно вийшла з воріт і врятувала українську команду.

Тиск "синьо-жовтих" таки приніс результат. Шульга була першою на добиванні та оформила дубль. Анна, яка виступає за іспанський клуб Торребланка, вивела Україну вперед. Одразу наші дівчата могли забити втретє, однак знову стійка зіграла за господарів. На останні хвилини тренер Угорщини випустив 5-ту польову, але результату це не дало. 2:1 – Україна у фіналі!

В іншому півфіналі збірна Іспанії обіграла Португалію з рахунком 3:2. Відповідно, саме з іспанками Україна зіграє у фіналі чемпіонату Європи. Цей матч, як і гра за третє місце, відбудуться у неділю, 19 березня. Початок поєдинку за бронзу – о 18:00 за Києвом. Фінальний матч Євро-2023 стартує о 21:00.

Нагадаємо, це третій континентальний форум для збірної України. На Євро-2019 наша команда посіла четверте місце, в на минулорічному Євро-2022 фінішувала третьою, обігравши у "втішному фіналі" саме Угорщину (2:1).