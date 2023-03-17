Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Руслан Ротань змушений вносити правки у заявку на перший матч відбору до Євро-2024.

Зубков та Конопля з одноклубниками / Фото Шахтаря

Вінгер Шахтаря Олександр Зубков та оборонець "гірників" Юхим Конопля травмувались, через що пропустять поєдинок проти Англії, повідомляє сайт УАФ.

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Водночас Руслан Ротань перевів із раніше оприлюдненого резервного списку до основного Дениса Мірошніченка. Для 28-річного оборонця Олександрії це дебютний виклик у збірну. Раніше він грав за U-19, U-20 та U-21.

Нагадаємо, національна команда України розпочне свій збір 20 березня в Лондоні. Шістьма днями пізніше відбудеться дуель проти Англії, де командою керуватиме Ротань.

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