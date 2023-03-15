Федерація футболу Молдови на своєму офіційному сайті повідомила про виклик 24-річного Бабогла у національну команду на матчі відбору Євро-2024 проти Фарерських островів і Чехії.

ФІФА вже дала дозвіл гравцю на зміну футбольного громадянства. Відповідно, Владислав Бабогло може безперешкодно грати за Молдову, хоча раніше захищав кольори збірних України U-17 і U-21. На сайті УПЛ захисник поки вказаний як українець.

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"До мене звернувся тренерський штаб збірної з пропозицією грати за Молдову. Я поговорив зі своєю сім'єю і вирішив прийняти запрошення. Розмовляв із головним тренером Сергієм Клещенком, і ми прекрасно зрозуміли один одного. Хочу подякувати Федерації футболу Молдови за можливість грати за збірну і обіцяю, що буду викладатися на полі в кожному матчі, бо хочу допомогти команді.

Молдова мені не чужа. Я тут народився, у мене тут багато родичів. До війни в Україні я досить часто приїжджав до Молдови, в рідне село", – пояснив Бабогло своє рішення.

Владислав народився у селі Копчак, яке розташоване поблизу кордону з Україною. Коли йому було 4 роки, сім'я переїхала в Одесу. Бабогло встиг зіграти 7 поєдинків за молодіжну збірну України (1 гол), але скористався регламентом ФІФА, який передбачає можливість зміни футбольного громадянства. В Олександрії, яку нещодавно очолив Руслан Ротань, центрбек виступає з 2017 року.

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