Півзахисник Максим Кучерявий дуже продуктивно проводить свою оренду зі Сент-Джонстона у Фолкерку.

Кубок Шотландії, 1/4 фіналу

Фолкерк – Ейр – 2:1

Голи: Моррісон, 66 (пен.), Кеннеді, 83 – Акін'ємі, 12

Нереалізований пенальті: Магвайр, 81 (Е)

Команда Кучерявого на своєму 6-тисячному стадіоні приймала Ейр Юнайтед. Суперники виступають не в еліті шотландського футболу – третій та другий дивізіони відповідно.

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Вже на 12-й хвилині господарям довелося витягати м'яч із сітки після більярдного удару Акін'ємі. Ейр пішов переможцем на перерву, але другий тайм перетворився на драму. Кучерявий заробив пенальті, коли Френкі Мусонда рукою перервав подачу Максима з кутового. Моррісон чітким ударом з "позначки" зрівняв рахунок.

Долю путівки у півфінал вирішили 2 хвилини божевілля. Фолкерк також "привіз" пенальті на свої ворота, але 34-річний Кріс Магвайр вліпив у хрестовину. Буквально через кілька атак Кеннеді наважився на дальній удар і не прогадав – м'яч рикошетом від голови антигероя Мусонда залетів у ворота.

Кучерявий і компанія сенсаційно виходять у наступну стадію, де на легендарному Хемпдені зійдуться зі ще одим представником другого дивізіону (Інвернесом). Другий півфінал подарує битву китів – Селтік проти Рейнджерс. Саме "рейнджери" є чинним володарем Кубка Шотландії.

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