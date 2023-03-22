Непроста група збірної України у відборі на ЧЄ-2024 може не дозволити нашій команді кваліфікуватись на турнір.

Сайт WeGlobalFootball зробив прогноз щодо результатів поєдинків відбіркового циклу. Перспективи "синьо-жовтих" далеко не найкращі.

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Джерело, проаналізувавши очні матчі з суперниками по групі, останні результати та рівень складу, анонсує Україні 4 поразки у групі кваліфікації (дві від Англії та дві від Італії), 3 перемоги (дві над Мальтою та одну над Північною Македонією) та нічию з македонцями.

Загалом шанси України на вихід на Євро напряму оцінюють у 16,6%. Це 29 місце у рейтингу, а на ЧЄ можуть вийти лише перші 20.

Водночас головна команда країни зберігає непогані шанси пробратись на турнір через Лігу націй – аж 81,6%. У 3 дивізіонах (A, B, С) буде плей-офф між переможцями кожної з груп. Якщо тріумфатор групи ЛН уже пробився на Євро-2024 через кваліфікацію, його місце посяде наступна за рейтингом команда в цьому дивізіоні. 4 збірні з кожного дивізіону зведе жеребкування у півфіналах і фіналі. Три переможці сіток отримають путівки на Євро.