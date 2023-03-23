"Окупація у нас була з перших днів, з 24 лютого. Десь о 7-8-й ранку російські військові вже були на нашій території. Вони вже зайняли позиції Каховської ГЕС. Напевно, за дві години дійшли з кордону Криму до Нової Каховки. І розтягнулися по Херсонській області по лівому берегу Дніпра.

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Коли 9 травня я вийшла одна на мітинг проти російської політики. Я вийшла в майці України. Коли побачила це, мені було дуже дико. Бо люди, які йшли поруч 6 березня на проукраїнський мітинг, зараз вже вітаються з російськими військовими: "Привіт, братан. Як справи?" І це люди, які працюють в пожежній частині, поліції. Я почала просто їх фотографувати, скидати в ГРУ. Вони бачили це, почали робити на мене наведення. Потім прийшли до мене у двір – в кайданки, забрали мене.

Слава богу, мені дуже пощастило, що тортур не було. Але емоційний стан – не розумієш, що буде потім. Прийшов російський фсбшник, почав дуже грубо зі мною розмовляти. Доходило до того, що "якщо знайдемо в телефоні підозрілі речі, можемо посадити тебе у в’язницю до 10 років".

Чесно, коли прийшла додому, у перший день після визволення мені мама казала, що мені дзвонили дуже багато людей, і з УАФ. Вони найперше сказали мені: "Давай будемо допомагати тобі виїжджати звідси". Хочу сказати їм дуже велике спасибі, тому що те, що вони дали мені, в тому числі роботу – навіть не можу передати словами, наскільки я їм вдячна. А зараз я працюю в спортивно-технічному департаменті УАФ. І так само працюю асистентом арбітра Першої ліги", – розповіла Петрова у проекті УАФ "Гра незламних".

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