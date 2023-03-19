Ракув продовжує на всіх парах мчати до чемпіонства. Цього разу жертвою Кочергіна і Ко стала команда ще одного українця.

Польща, Екстракляса, 25-й тур

Ракув – Краковія – 4:1

Голи: Гутковскіс, 38, Новак, 59, Лопес, 65, Цебуля, 84 (п.) – Ракочі, 16

Вилучення: Атанасов, 90 (Краковія, червона картка)

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У черговому турі чемпіонату Польщі Краковія зазнала розгрому від Ракува. Лідер першості пропустив першим, але ще до перерви зумів відігратись. Після відпочинку "червоно-сині" забили ще тричі, зміцнивши свою гегемонію на вершині турнірної таблиці.

За Ракув з перших хвилин вийшов український півзахисник Владислав Кочергін і відіграв 81 хвилину. Цього разу наш співвітчизник пішов з поля "сухим" – без голів та асистів (6,6 – друга найгірша оцінка в команді за версією Sofascore).

У складі Краковії на 66-й хвилині з'явився Євген Коноплянка, який відновився після травми. Вінгер збірної України отримав за свою гру ті ж 6,6 бала, що стало четвертим найвищим показником серед усіх гравців "смугастих" (до слова, Коноплянка отримав виклив від Руслана Ротаня на матч відбору на Євро-2024 проти Англії, тож така переконлива гра не могла не потішити вболівальників).

Нагадаємо, після 25-ти турів Ракув йде у турнірній таблиці Екстракляси першим, набравши 61 очко, Краковія з 34-ма пунктами – сьома.

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