Болгарія, Перша ліга, 24-й тур

Бероє – ЦСКА 1948 Софія – 1:3

Голи: Трібулет, 36 – Чочев, 10, Хелітон, 35, Русєв, 86

Вилучення: Каскардо, 79 (Бероє, друга жовта картка)

Кривцов продовжує демонструвати стабільність у США – українець знову став найкращим у складі Інтер Маямі

У матчі 24-го туру ЦСКА 1948 на виїзді здолав Бероє. До загальної перемоги софійців долучився і український форвард Євген Сердюк, який вийшов в основі і провів на полі весь матч.

На 35-й хвилині наш співвітчизник асистом допоміг оформити другий гол своєї команди: він зреагував на навіс з кутового і головою перекинув м'яч на дальню штангу, де чатував Хелітон.

Нагадаємо, у поточному сезоні Сердюк провів за болгарську команду 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 9 голів і віддав 4 результативні передачі.

Українське дербі у Польщі: "сухий" Кочергін та повернення Коноплянки, який став одним з найкращих

* асист Сердюка на 2:35