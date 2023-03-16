"8 років український футбол анексований і узурпований людьми, які паразитують, знущаються та вбивають його.

Україна ще може прийняти ЧС-2030 – офіційна заява Іспанії після включення до заявки Марокко

Якщо не зараз, то коли ще треба міняти всю цю структуру? УАФ має бути повністю прозорою, відкритою та незалежною огранізацією", – написав Левченко на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Нагадаємо, корупційні скандали, пов'язані з президентом УАФ Андрієм Павелком, змусили футбольні федерації Іспанії та Португалії замінити Україну на Марокко в заявці на проведення ЧС-2030, а національна збірна напередодні старту відбору до Євро-2024 не має головного тренера (на матч з Англією "синьо-жовтих" виведе наставник молодіжки Руслан Ротань).

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