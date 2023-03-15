Український футболіст Роман Скрипнюк загинув у боях під Бахмутом, повідомляє Obozrevatel.

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30-річного спортсмена поховали у рідному селі Молодіже (за 5 км від Чорноморська) на Одещині.

Нагадаємо, Скрипнюк був вихованцем футбольного клубу Бастіон, який змагався у Другій лізі чемпіонату України. У юнацькі роки Роман брав участь як у чемпіонатах Одеської області, так і у всеукраїнських турнірах. Після строкової служби продовжував захищати кольори місцевих футбольних клубів. Брав участь у чемпіонатах Чорноморська та Одеси, першості Одеської області й у районних змаганнях.

Загалом, Скрипнюк встиг пограти за Чорноморськ, Затоку (Білгород-Дністровський), Трофимовець (Молодіжне), Інтер (Мала Долина), Люксор (Барабой), Efes (Чорноморськ). Останнім його клубом був ФК ТБТ (ТрансБалкТермінал), який є лідером відкритого чемпіонату Чорноморська з футзалу сезону-2022/23.

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