Центральний захисник Артем Барановський виступатиме за Мічіган Старс, повідомляє Sportarena.

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Про умови угоди та терміни контракт з 33-річним українцем не повідомляється. За інформацією джерела, перехід Барановського організувала компанія Play Forward Sports Group, яку започаткували колишній футболіст Карпат Олександр Єрмаченко, екс-футболіст Скали Максим Білас та екс-баскетболіст юнацької збірної України Ілля Антоненко. Офіси агентства відкриті у США та Лондоні.

Нагадаємо, Барановський – вихованець донецького Металурга, за який і дебютував на професіональному рівні. Виступав також за Сталь, Олімпік, таджицький Істіклол, узбецьку Бухару, казахські Кизил-Жар та Акжайик. Останнім його клубом був Каспій, який він покинув 1 січня і з того часу залишався без команди. Transfermarkt оцінює гравця у 250 тисяч євро.

До слова, Мічіган Старс виступає у NISA (Національній незалежній футбольній асоціації) – третій за рангом лізі професійного футболу в США.

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