Протистояння Англії та України у 2 турі відбору до Євро-2024 привернуло шалену увагу вболівальників.

Стадіон Вемблі, який прийматиме цю дуель, вміщує 90 тисяч глядачів. Вже розкуплено понад 85 тисяч квитків, інформує футбольний оглядач Times Sport Генрі Вінтер у Twitter.

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Українців очікується 4200, з них тисяча разом з членами британських сімей, які їх прихистили після початку повномасштабного вторгнення Росії, отримала безкоштовні квитки від Футбольної асоціації Англії.

Нагадаємо, протистояння "синьо-жовтих" і "Трьох левів" відбудеться 26 березня. Перед цим команда Руслана Ротаня 23 числа зіграє товариський матч із Брентфордом.

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