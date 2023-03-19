Німеччина, Бундесліга, 25-й тур

Уніон Берлін – Айнтрахт – 2:0

Голи: Хедіра, 54, Беренс, 75

Майнц – Фрайбург – 1:1

Голи: Онісіво, 90+6 – Доан, 55

Борусія Д розтрощила Кельн і очолила Бундеслігу, РБ Лейпциг сенсаційно поступився Бохуму

У першому матчі дня Уніон приймав Айнтрахт. Зважаючи на вчорашню осічку РБ Лейпциг, який несподівано програв Бохуму, берлінці мали шас піднятись у трійку найкращих команд Бундесліги. Треба було лише виграти у непростого суперника. Перший тайм був повністю за Айнтрахтом, але втілити свою перевагу у голи не вдалось. А по перерві кутовий дозволив господарям вийти вперед: після навісу зі стандарту Хедіра виявився найспритнішим і добив сферу у сітку після відскоку.

Згодом Беккер подвоїв перевагу берлінців, але VAR зафіксував офсайд і взяття воріт скасували. Однак, господарі таки дотисли суперника – за 15 хвилин до завершення матчу Беренс отримав пас на лівому фланзі, прорвався крізь двох захисників і з гострого кута пробив. Кевін Трапп занадто широко розставив ноги і отримав метелика поміж них. Перемога дозволила Уніону набрати 48 очок і піднятись на третю сходинку, Айнтрахт з 40 пунктами шостий.

Майнц на свому полі намагався зіпсувати безпрограшну серію Фрайбурга. Ажорк вже на початку матчу міг карати суперника, але не зумів перехитрити Флеккена. Згодом його ж гол було скасовано через положення поза грою. Баррейро в середині тайму вимагав пенальті після фолу на собі, але арбітр проігнорував епізод. Гості витримали напругу перших 45 хвилин і пішли на перерву з нулями на табло.

Після відпочинку Фрайбург перехопив ініціативу і зумів забити. Доан скористався непорозумінням голкіпера і захисника, які залишали м'яч один одному і відкрив рахунок. Гості сподівались довести гру до логічного завершення і у них це виходило. Однак на 6 (!!!) доданій хвилині Онісіво зумів проштовхнути сферу у ворота суперника і врятував для Майнца нічию. Фрайбург втратив шанс потіснити РБ Лейпицг з четвертої сходинки і відпустив Уніон у відрив.

Вердер на останній хвилині врятував нічию з Борусією М – Дукш дублем покарав Тюрама і Ко за марнотратство