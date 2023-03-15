У рамках 18-го туру української Прем'єр-ліги кожен охочий зможе долучитися до підтримки сімей героїв, які віддали життя, захищаючи рідну землю.

УПЛ разом із фондом Трибуна Героїв ініціює всеукраїнську гуманітарну акцію на підтримку сімей загиблих воїнів, які у мирному житті були членами фанатських рухів українських клубів.

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18-й тур Прем'єр-ліги оголошений "Туром пам'яті". У рамках нової традиції буде проведений масштабний збір коштів, а також церемонія вшанування полеглих Героїв та відвідини футбольних матчів сім'ями загиблих воїнів, інформує офіційний сайт УПЛ.

Усі матчі туру розпочнуться з хвилини мовчання на честь більш ніж 160 фанатів, які пішли на фронт і віддали своє життя за Україну. Кожен вболівальник і клуб зможе долучитись до проведення "Туру пам’яті", пожертвувавши кошти для сімей полеглих захисників України.

Керівництво УПЛ сподівається, що у перспективі такі "Тури пам’яті" пройдуть у багатьох чемпіонатах Європи.

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