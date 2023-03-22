УЄФА дотепно охарактеризував курйозний гол Ракицького, який дав надію на успіх у протистоянні з Фейєнордом
22 березня 2023 - Читать на русском
Гол захисника Шахтаря Ярослава Ракицького був окремо відзначений прес-службою УЄФА.
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УЄФА у своєму Instagram вирішив нагадати гол Ярослава Ракицького у ворота Фейєнорда в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.
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Нагадаємо, захисник переправив м'яч у ворота нідерландців спиною в падінні. "Геній", – коротко охарактеризували цей гол у дописі під відео.
Додамо, що перша гра з Фейєнордом завершилась для Шахтаря нічиєю (1:1), але друга зустріч стала повним фіаско – розгромною поразкою з рахунком 1:7.
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