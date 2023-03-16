Визначилася четвірка претендентів, які розіграють нагороду найкращого за підсумками останнього тижня в рамках 1/8 фіналу ЛЧ.

УЄФА розпочав відкрите голосування на своєму офіційному сайті. За нагороду поборються Ерлінг Холанд (Ман Сіті), Віктор Осімхен (Наполі), Карім Бензема (Реал) і Хакан Чалханоглу (Інтер).

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Перемога Холанда здається неминучою, адже норвежець наколотив аж 5 голів у ворота РБ Лейпциг і вирвався в лідери бомбардирських перегонів Ліги чемпіонів (10 м'ячів). Осімхен може похизуватися дублем Анйтрахту, а Бензема оформив переможний гол проти Ліверпуля. У Чалханоглу немає результативних дій, зате турок видав величезний обсяг роботи і 94% точності передач у грі з Порту.

Додамо, що жеребкування чвертьфіналів і відразу півфіналів ЛЧ відбудеться завтра (17 березня), початок о 13:00 за київським часом.

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