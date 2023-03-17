Німецьке видання Bild опублікувало нотатки наставника мюнхенців із плану на гру з Бохумом (3:0), яка відбулася 11 лютого. На фото можна розгледіти, які тактичні установки давав своїм гравця Юліан Нагельсманн.

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"Я роздратований. Людина, яка зливає щось подібне, шкодить кожному гравцю. Це не в дусі нашої справи. Кроти – це вид, що охороняється, тому їх пошук дуже, дуже складний. Коли їдете сільською місцевістю, можна помітити 80 тисяч кротячих нір – їх заборонено прибирати.

Для мене важливо, щоб я міг дивитися у дзеркало. Ця людина не зможе цього вдіяти. Я часто питаю себе: яка мета цього вчинку? На що сподівається людина, яка це зробила? Мотив мені не зрозумілий. Це не через гроші. Було опубліковано не концепцію тренувань, а план на матч проти Бохума. Це не основи, тому нас не можна розгадати через ці нотатки. Я не турбуюся із цього приводу", – зауважив тренер мюнхенців.

Nagelsmann very unhappy after original tactical sheets from the dressing room were leaked in @SPORTBILD this week: "I'm annoyed. The person who leaks something like that harms every single player, that's not in the spirit of the matter" pic.twitter.com/yoOJmg1owJ — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 17, 2023

Нагадаємо, що Баварія після 24 турів посідає перше місце в турнірній таблиці Бундесліги, маючи у своєму активі 52 бали.

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