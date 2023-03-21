Керівництво ПСЖ перебуває в пошуках заміни для Крістофа Гальтьє.

У паризькому клубі після вильоту із Ліги чемпіонів атмосфера тільки погіршилася, як і результати. В минулому турі Ліги 1 ПСЖ програв Ренну (0:2) на своєму полі. Керівництво незадоволене роботою, яку виконує Крістоф Гальтьє та планує змінити тренера в наступному сезоні.

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Як повідомляє інсайдер Педру Алмейда, Жозе Моурінью фаворит на пост головного тренера ПСЖ. Луїш Кампуш, спортивний директор команди, впевнений, що португальський фахівець зможе допомогти парижанам виграти Лігу чемпіонів.

Наразі Моурінью очолює Рому, але керівництво італійського клубу навряд чи буде втримувати тренера після завершення сезону. Його контракт розраховано до 2024 року.

José #Mourinho is the main target of PSG for next season. #PSG



The Portuguese coach is seen as the great candidate to lead the French club to win the Champions League. It is the main objective of Luís Campos. pic.twitter.com/iQ7OidlPbx — Pedro Almeida (@pedrogva6) March 20, 2023

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