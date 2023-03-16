Команда Ігора Йовічевіча очікувано не заслужила на похвалу за матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти Фейєнорда (1:7). УЄФА ж розхвалив нідерландців.

"Фейєнорд був невблаганним і, якщо не брати до уваги десятихвилинного відрізка при рахунку 2:0, повністю домінував на полі. Особливо в другому таймі Шахтарю рідко вдавалося вийти зі своєї половини поля.

Фейєнорд – Шахтар – 7:1 – відео голів та огляд матчу Ліги Європи

Чудовий виступ лідерів Ередивізі. Підопічні Арне Слота можуть не боятися нікого у чвертьфінальному розіграші", – написав представник прес-служби УЄФА Дерек Брукман на сайті організації.

Нагадаємо, Шахтар залишався єдиним представником України у єврокубках. На попередній стадії донеччанам вдалось здолати Ренн, але нідерландський колектив був їм не під силу (2:8 за сумою двох матчів).

Шахтар вилетів із єврокубків, пропустивши від Фейєнорда 7 голів – Келсі підсолодив приниження донеччан