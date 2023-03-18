"З Едуардо я познайомився, коли він був у складі Маккабі Тель-Авів U-19, де він був єдиним легіонером. Я отримав по ньому інформацію. Спочатку він був в оренді у другій лізі, а потім грав у першій команді.

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Він майже не грав декілька останніх місяців в Ізраїлі та навіть не тренувався. Я хотів, щоб він швидше до нас приєднався, але не вийшло. Герреро приєднався до команди за тиждень до початку чемпіонату. Йому ще потрібні сили, щоб показувати, що він може робити на поле", – поділився ван Леувен в коментарі Football Hub.

Нагадаємо, що Зоря мінімально перемогла Динамо (1:0), а єдиний гол у зустрічі забив Едуардо Герреро на 83 хвилині.

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