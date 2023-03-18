"Мені вдалося побачити лише результат, бо ми готувалися до гри з Вітессом. На щастя, зараз можна переглядати матчі, обов'язково це зроблю.

Шахтар вилетів із єврокубків, пропустивши від Фейєнорда 7 голів – Келсі підсолодив приниження донеччан

Те, що зробили Фейєнорд та АЗ (вибив Лаціо у Лізі конференцій, – прим.), приголомшує, особливо що стосується 7:1. Якщо команда може зробити подібне на цій стадії Ліги Європи, то це дійсно вражає. Довелося двічі терти очі, коли я побачив цей рахунок", – цитує ван Ністелроя vi.nl.

Нагадаємо, Шахтар після 1:1 у Варшаві зазнав нищівної поразки (1:7) від нідерландців у Роттердамі і вилетів з подальшого розіграшу турніру. У чвертьфіналі ЛЄ Фейєнорд поміряється силами з італійською Ромою.

Ліга конференцій: Коваль з Шерифом вилетів від Ніцци, Вест Хем розбив кривдника СК Дніпро-1, АЗ вибив Лаціо