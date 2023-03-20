"Давайте відмотаємо час на півроку назад. До сезону Динамо, порівняно з іншими клубами претендентами на єврокубки, підходило із мінімумом кадрових втрат. Фактично, з минулорічної основи команду покинув тільки один футболіст, лівий вінгер. Зрештою, Динамо мало все літо, щоб підготуватись і компенсувати втрату. Вони зробили свій вибір, підписавши Кабаєва.

Сабо: Динамо – звичайний середняк УПЛ

Також було дві серйозні втрати під час сезону – основний воротар Бущан та основний півзахисник Шапаренко. Але травми, це частина футболу і великий клуб, який ставить перед собою високі завдання, має бути достатньо укомплектований кадрово, щоб компенсувати ці одиничні втрати. Можна ще згадати травму Дениса Бойка, але також можна згадати, що Руслан Нещерет – один з найталановитіших голкіперів країни.

Взимку пішли два дуже важливі гравці: Забарний і Циганков. У Віктора закінчувався контракт і він давно давав зрозуміти, що не бачить свого майбутнього в Динамо. І Забарний, який з літа перебував у сфері серйозного інтересу європейських клубів і якого, за моєю інформацією, керівництво Динамо готувалось продати взимку. Що стало тут несподіваним?

В мене запитання до Луческу. Що, для вас, титулованого тренера із величезним досвідом управління успішними командами, стало несподіванкою у цьому сезоні, з кадрової точки зору? У чому форс-мажор? Хто вам заважав працювати на трансферному ринку? Хто заважав ретельно шукати футболістів на потрібні позиції та робити правильний вибір? Який у вас план заміни Циганкова, який давно давав зрозуміти, що шукає собі новий клуб? Який план: Беніто, Караваєв, Волошин, Царенко, Перріс, Діалло?

Ви ж зіграли мільйон матчів на зборах не для того, щоб загнати своїх гравців, що їх нудить від футболу? Ви ж зіграли, щоб визначитись з кадровим питанням. Який у вас план заміни Забарного? Повернення Дячука, який в УПЛ зіграв 5 матчів? Яка логіка заміни лідера оборони на недосвідченого гравця, який помітно відрізняється за ігровими якостями від Забарного? Щоб можна було невдачі виправдовувати тезою, що в нас молода команда?" – дивується Вацко у програмі Вацко On Air.

Зоря переграла Динамо у матчі УПЛ – орендовані кияни помучили, жахіття команди Луческу без лідера і контраст замін