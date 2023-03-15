"Під час матчу СК Дніпро-1 – Динамо, за рахунку 1:0 на користь киян, Домінго Бланко штовхає Віталія Буяльського і акцентовано наступає йому на гомілкостоп опорної ноги. Буяльський був без м’яча, червона картка мільйон відсотків, там думати немає чого. Є головний арбітр Кривушкін, є VAR, яким керує Євген Арановський, є купа очевидних повторів, і що? Жовта! Ви серйозно?

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Ви ж самі роками розповідаєте про агресивну поведінку, що це червона. Ви ж самі роками розповідаєте, що намір завдання травми супернику – це червона. Десятки схожих епізодів у нашому футболі, тут було і одне і інше, і жовта. Кривушкін навіть VAR не пішов подивитись.

А тепер зацініть усю красу цього рішення. Якби Бланко отримав червону картку, це як мінімум три матчі дискваліфікації. Якщо би Бланко не отримав ніякої картки, то йому повинні були б дати мінімум три матчі дискваліфікації постфактум, переглядаючи відео цього епізоду. А так, Кривушкін оцінив фол Бланко жовтою, чим відмазав ключового футболіста СК Дніпро-1 від подальших санкцій.

На двох матчах Динамо поспіль працює VAR і у двох матчах арбітри приймають рішення проти Динамо. Цинізм зашкалює просто. Ви там, "рішали" у високих кабінетах, ви нічого там не перегинаєте? Ви нормально почуваєтесь? Я розумію Суркіси не в фаворі, а всім відомий таємничий інвестор СК Дніпро-1, цікаво, як він на таке реагуватиме. Пам’ятаю колись він був кардинально проти цих фінтів через арбітрів. Зараз щось змінилось?" – заявив Вацко в програмі Вацко On Air.

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