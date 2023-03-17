У 25-му турі чемпіонату Німеччини "жеребці" на своєму полі розійшлись миром з "музикантами". Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

У п'ятницю 25-й тур чемпіонату Німеччини відкривав поєдинок між сусідами по турнірній таблиці – Борусією М та Вердером. Обидві команди в останніх двох матчах не знали смаку перемог, тож боротьба за потрапляння у зону єврокубків обіцяла бути запеклою.

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Господарі першу половину тайму володіли беззаперечною перевагою, не дозволивши супернику завдати бодай удар у своїй ворота. Однак, на 32-й хвилині все могло перевернутись з ніг на голову: Хофман у власному штрафному завалив Фюлькруга, який збирався пробити, але арбітр наказав підніматись і продовжувати гру. Під кінець тайму Вердер створив декілька небезпечних моментів, але Йонас Омлін стояв у рамці мов стіна. Борусія огризнулась ефектною спробою Тюрама, який п'ятою намагався перекинути м'яч через Цеттерера – трохи вище воріт.

Одразу по перерві господарі вийшли вперед. Вищезгаданий Тюрам отримав м'яч в середині поля, у супроводі захисників протягнув його до лінії штрафного і несподівано пробив у дальній кут. За трохи Хофман втратив нагоду подвоїти перевагу "жеребців": хавбек збірної Німеччини припустився кумедного фейлу, не влучивши по м'ячу у порожні ворота після прострілу від партнера. Згодом він же закручував у ближній кут зі стандарту – кіпер Вердера потягнув. На 61-й хвилині зв'язка Хофман-Тюрам ледь не спрацювала вдруге: француз замикав простріл від Йонаса по центру, але Цеттерер у розтяжці зумів зачепити сферу і перевести на кутовий.

Вердер вичікував свого шансу і в середині другого тайму таки зумів зрівняти. Романо Шмідт, який тільки-но вийшов на заміну, віддав передачу на Дукша у штрафний, той посадив на п'яту точку Ітакуру і зумів з гострого кута закотити у ворота.

Якийсь час господарі не могли прийти до тями і ледь не отримали другий гол, але, зрештою, декілька атак поспіль завершились влучним ударом від Нойхауса. Згодом Хофман намагався повторити комбінацію Дукша, прагнучи забити з гострого кута після обіграшу кіпера, але підвела геометрія. За хвилину до завершення основного часу Дукш оформив дубль, потужним ударом увігнавши сферу під дальню стійку. Нічия принесла командам по 31 очку – Борусія М десята, Вердер одинадцятий.

Уніон на останніх хвилинах втратив перемогу над Вольфсбургом і не зміг піднятись у топ-3 Бундесліги