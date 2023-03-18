СК Дніпро-1 нарешті здобув перемогу в 2023 році, обігравши Верес в поєдинку 26-го туру УПЛ. Дивіться відео гола та огляд гри Верес – СК Дніпро-1 на "Футбол 24".

Вже на 10 хвилині дніпровці повели в рахунку: Піхальонок віддав на Бланко на лівий край штрафного та отримав передачу у відповідь і пробив точно в кут. Міг подвоїти перевагу Довбик, але Когут впорався з його ударом після подачі з кутового.

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До перерви Піхальонок ледь не оформив дубль, але трохи не влучив. У відповідь Пасіч з вигідної позиції не зміг пробити точно. У другому таймі вже Верес був гострішим, але СК Дніпро-1 зміг втримати переможний рахунок.