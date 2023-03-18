В рамках 18-го туру УПЛ Верес приймає СК Дніпро-1, Львів зустрінеться з Кривбасом, а Ворскла – з Металістом 1925. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Верес – СК Дніпро-1

Рівняни продовжують свою жахливу безвиграшну ходу. Остання перемога Вереса в чемпіонаті була зафіксована аж на початку листопада, після чого команда видала серію у п'ять поразок поспіль. Тиждень тому її зупинили, але вищі сили все одно не дали добро на перемогу – "народний клуб" розписав нічию з Ворсклою, причому полтавці забили після виходу м'яча за межі поля, а Ісенко парирував два пенальті поспіль.

Особливо прикро для підопічних Юрія Вірта, що у поточному сезоні Верес жодного разу не виграв у рідних стінах. У семи домашках колектив набрав одне очко. Як наслідок, зона вильоту починає єхидно посміхатись – рівнян від неї відділяють всього три очки. Саме тому в поєдинку з СК Дніпро-1 "народному клубу" потрібна виключно перемога.

Для "спортклубівців" звитяга є не менш важливою. Підопічні Олександра Кучера пішли зимувати в статусі лідера чемпіонату, але після відновлення сезону видали жахливу серію в 4 матчі без перемог. Дніпровці вилетіли з єврокубків, не змогли здолати Олександрію й програли розібраному Динамо в ключовому поєдинку – причому до якості футболу виникали величезні питання (особливо при просуванні м'яча під пресингом).

Як наслідок, СК Дніпро-1 скотився на другу позицію. Зоря відстає всього на два очки, Динамо – на три. Ще одна осічка є неприпустимою для кандидата в чемпіони України. Ліміт невдач у весняній частині сезону "жовто-чорні" вичерпали.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Кльоц (Верес)

Орієнтовні склади на матч Верес – СК Дніпро-1

Верес: Когут – Балан, Курко, Вовченко, Гагун – Кучеров, Лебеденко – Дахновський, С. Шарай, Пасіч – Гайдучик

СК Дніпро-1: Рибак – Адамюк, Сваток, Сарапій, Амаш – Бабенко, Бланко – Підлепенець, Піхальонок, Пеглоу – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Обидві команди будуть надзвичайно вмотивованими, тож можна очікувати на результативний поєдинок. Верес дуже симпатично виглядав на тлі міцної Ворскли, дивом не вигравши той матч – у СК Дніпро-1 же були тільки якісні 40-60 хвилин проти Олександрії, які все одно не завершились тріумфом.

Вже навіть діти знають, що достатньо лишень імітувати тиск на оборону "спортклубівців", аби та почала розкатувати м'яч поперек штрафного в очікуванні на опускання Піхальонка. Це призводить до привозів та розриває зв'язок між Олександром і Довбиком. Чи вдасться Вересу провернути такий хід? Нам здається це цілком реальним, тож ставимо на нічию.

Львів – Кривбас

Дива не сталося. Львів, замінивши 80% команди за зиму, не почав розривати усіх суперників. Підопічні Олега Дулуба змогли переграти Минай, скориставшись марнотратством закарпатців і реалізувавши єдину нормальну атаку, але вже у поєдинку проти Зорі стався винос – 1:3. Звісно, різниця в класі зіграла свою роль, але жахливий рівень футболу "містян" у першу годину зустрічі мав більше значення.

Можливо, з плином часу команда зіграється і почне демонструвати щось конкурентоспроможне. Проблема в тому, що часу у Львова немає. Команда лежить на дні турнірної таблиці. До зони перехідних матчів не вистачає всього трьох залікових балів, тож перемагати потрібно прямо зараз.

От тільки зробити це буде непросто. Кривбас не показує чогось неймовірного – підопічні Юрія Вернидуба організовано захищаються, а в атаці сподіваються на стандарти та контрвипади. Тим не менш, такий підхід працює! Криворіжці після відновлення сезону перемогли Колос (1:0) і впевнено стримували атаку Шахтаря. Якби не вдалий лонгшот Судакова, рахунок не відкрили б до 80-х хвилин.

Георгій Судаков чудовим дальнім ударом відкриває рахунок в матчі проти Кривбаса #Football #UPL #Goals pic.twitter.com/Ua7aKkazCL — Телеканал Setanta Ukraine (@SetantaUkraine) March 12, 2023

Для вкрай слабкої атаки Львова це звучить, немов вирок, але в останні 30 хвилин проти Зорі "містяни" прокинулись, створивши низку хороших моментів. Можливо, сьогодні буде якийсь прогрес. Кривбас зі своїми закритими й нудними поєдинками вже давно напрошується на осічку, хоча за очікуваними очками у колективу перебору немає.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Муравський, Никитюк – Вернидуб

Орієнтовні склади на матч Львів – Кривбас

Львів: Рибка – Гільєрме, Дитятьєв, Ігор, Траоре – Алібеков – Кузик, Лео Антоніо, Беляєв, Ременяк – Грисьо

Кривбас: Сарнавський – Якимець, Вернидуб, Бескоровайний, Дібанго – Капіч, Банада – Микитишин, Татарков, Хомченовський – Устименко

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Кривбас здатний нормально оборонятись, але в атаці колектив надзвичайно невиразний. Львів у цьому плані веселіший. Також подобається гейм-менеджмент Олега Дулуба – йому таки вдалося перегорнути хід зустрічі із Зорею, хоча й було запізно. Все це в купі з фактором гри вдома дозволяє сподіватись на набір очок.

Втім, не дуже віриться у перемогу львів'ян. Навіть Шахтарю було непросто з цим Кривбасом – що вже говорити про "містян"? Ми поставимо на нічию.

Ворскла – Металіст 1925

Ворскла на старті другого кола розчаровує. У матчі проти Зорі полтавці примудрилися розгубити перевагу в два голи, зазнавши поразки (2:3). Поєдинок проти кризового Вереса також почався з раннього гола (нехай і не зовсім чистого), однак рівняни теж перегорнули хід зустрічі – якби не Ісенко з двома витягнутими пенальті, то "зелено-білі" знову б програли із рахунком 2:3. Проблема нестабільності й вразливого захисту ворсклян тягнеться ще з осені, але зараз вона вийшла на новий рівень.

Василь Курко записує гол на свій рахунок у матчі з Ворсклою #Football #UPL #Goals pic.twitter.com/rz6bhv2GVW — Телеканал Setanta Ukraine (@SetantaUkraine) March 12, 2023

Не цього чекаєш від команди, яка підписує легіонерів і марить єврокубками. І яку очолює Віктор Скрипник. Від зони перехідних матчів її відділяє всього два очки. Ворсклі терміново потрібно перемагати.

Суперник у поточному турі випад доволі зручний. Металіст 1925 навесні не виграв жодного матчу, розписавши нічию з Олександрією та Чорноморцем, а такоє програвши Шахтарю. Це було б не так страшно, якби не кількість пропущених голів – 11 (7 від "гірників", 3 від "аграрііїв"). Це мало статись, адже в першому колі УПЛ харків'яни були найгіршими за показником очікуваних пропущених.

Якби не голкіпер Мозіль, то "жовто-сині" ще восени приземлилися б на дно таблиці. Показово, що одразу з поверненням Олега команда пропустила всього один гол. Тим не менш, ситуація залишається скрутною, тож потрібно чіплятись за очки. Від зони перехідних матчів колектив відділяє три залікових бали, від зони вильоту – п'ять.

Кадрова ситуація

Травмовані: Кравченко (під питанням), Ткачук (обидва – Металіст 1925)

Дискваліфіковані: Кравець, Юрченко (Ворскла)

Орієнтовні склад на матч Ворскла – Металіст

Ворскла: Ісенко – Пердута, Чеснаков, Рамірес, Скляр – Челядін, Павлюк – Родрігес, Кане, Сефері – Степанюк

Металіст 1925: Мозіль – Жичиков, Безуглий, Курило, Шершень – Русин, Габелок, Мартинюк, Вачіберадзе, Бичек – Чирук

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Ворскла здається фаворитом зустрічі, але навіть з Юрченком і Кравцем команда демонструвала фантастичну нестабільність. Про оборону краще взагалі нічого не говорити. Саме тому ми не поставимо на перемогу полтавців – Металіст 1925 не набагато гірший. Наш прогноз – нічия.

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