Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб розповів про пропозиції, які надходили йому після 2014 року.

"Було дуже багато можливостей з 2014 по 2021 роки поїхати у Росію. Але я жодного разу не погодився.

"Смалійчук також воював": Вернидуб розповів про поранення екс-співвласника Карпат

Чого приховувати – Динамо Москва, конкретні умови, конкретна пропозиція. Арсенал Тула – дуже непоганий варіант. Це ще під час роботи в Зорі, а також після цього, але я собі сказав, що немає сенсу їхати туди.

А минулого літа, коли я вже був у ЗСУ, були варіанти з Нефтчі, а також Шериф хотів назад мене, чекав, дуже сподівався, що я повернусь. Були навіть пропозиції з тих країв, де Сергій Станіславович (Ребров, – прим.) зараз. Багато балачок. Але як я зараз можу виїхати, якщо я – військовослужбовець Збройних Сил України", – розповів Вернидуб в інтерв'ю Брутальному футболу.

Нагадаємо, після відходу із Зорі у 2019 році Юрій Миколайович працював у солігорському Шахтарі та Шерифі. Після початку повномасштабного вторгнення 57-річний фахівець покинув молдовський клуб та приєднався до лав ЗСУ. Наразі Вернидуб очолює криворізький Кривбас.

"За вихід в ЛЄ отримали по 50 тисяч доларів": легенда МетаДона – про дзвінки Луческу, топового Мхітаряна, 1:9 від Динамо