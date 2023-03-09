Журналісти провели розслідування щодо зарплатні в УАФ та підконтрольних підприємств у 2021 та 2022 роках.

Ютуб-канал "Гроші" опублікував відео, в якому розкрив зарплати високопосадовців УАФ. Андрій Павелко не ображає своїх підлеглих і витрачає на їхні винагороди мільйони гривень.

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Згідно з інформацією, у листопаді 2022 року віце-президент УАФ Олег Блохін отримав 172 тисячі гривень. Ігор Бєланов у листопаді минулого року заробив 125 тисяч, Анатолій Дем’яненко – 225, а Олексій Михайличенко – 329. Ці виплати йдуть кожного місяця і незмінні принаймні останній рік. Однак, 100, 200 і навіть 300 тисяч гривень на місяць – далеко не найбільші виплати в УАФ.

Дохід скандального першого віце-президента УАФ Алана Плієва, у якого нібито виявили російський паспорт, у листопаді 2022 становив 226 тисяч гривень, в попередні місяці – не менше. Генсекретар Юрій Запісоцький отримує 268 тисяч. Баранка Франческо, голова комітету етики, заробив 471 тисячу, Нікола Ріццолі, куратор комітету арбітрів, – 376 тисяч, Лучано Лучі, голова комітету арбітрів, – 675 тисяч. І йдеться про зарплату за один тільки місяць – листопад 2022 року.

Також стала відома зарплата керівника УАФ Маркетинг. Роман Волинець, генеральний директор компанії, у березні 2021 року заробив 1 мільйон 944 тисячі гривень, а в листопаді того ж року сума виплат дорівнювала 1 мільйону 84 тисячі. Середньомісячна зарплатня Волинця становить лише 100 тисяч гривень.

Фото: FootballHub

Нагадаємо, що президента УАФ Андрія Павелка підозрюють у розкраданні коштів під час будівництва заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів. Наразі його відсторонили від посади за рішенням суду.

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