Кваліфікація до Євро-2024, 1-й тур

Група H

Данія – Фінляндія – 3:1

Голи: Хьойлунд, 21, 82, 90+ – Антман, 53

Сан-Маріно – Північна Ірландія – 0:2

Голи: Чарльз, 24, 55

Група J

Боснія та Герцеговина – Ісландія – 3:0

Голи: Круніч, 14, 40, Дедіч, 63

Португалія – Ліхтенштейн – 4:0

Голи: Канселу, 8, Бернарду Сілва, 47, Роналду, 51, (пен.), 63

Словаччина – Люксембург – 0:0

У групі H усі команди провели свій перший тур. Словенія стартувала з перемоги над Казахстаном, а в лідери групи разом зі словенцями тимчасово вибилась Північна Ірландія, яка впевнено обіграла Сан-Маріно – 2:0. Дубль в активі Діона Чарльза. У паралельній грі Данія перемогла Фінляндію. Хьойлунд відкрив рахунок у зустрічі, але Антман по перерві його зрівняв. Втім, форвард Аталанти був нестримним та оформив хет-трик, принісши данцям впевнену перемогу 3:1.

Стартував відбір на Євро-2024 – екс-динамівець з партнерами оформили вольову перемогу в Казахстані

Португалія познущалась з Ліхтенштейну в стартовому поєдинку відбору у групі J. Канселу вже на 8 хвилині дальнім ударом відкрив рахунок у зустрічі – воротарю завадив рикошет. По перерві Бернарду Сілва подвоїв перевагу, першим зігравши на добиванні, а Роналду добив суперника. Спочатку Кріштіану реалізував пенальті, а згодом забив і зі штрафного – голкіпер нічого не зміг протидіяти гарматному пострілу. Окрім цього, Роналду став рекордсменом за кількістю зіграних міжнародних матчів.

Боснія та Герцеговина розгромила Ісландію. Хавбек Мілана Раде Круніч ще до перерви оформив дубль, а Дедіч у другому таймі остаточно прибив скандинавів. В останньому матчі групи Словаччина та Люксембург розписали мирову – 0:0. Зіграв у поєдинку і динамівець Жерсон Родрігес, який отримав до свого пасиву жовту картку.

Україна обіграла Брентфорд у таємному спарингу перед Англією – гол дебютанта приніс Ротаню першу перемогу