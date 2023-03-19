Хорхе Мессі, батько чемпіона світу, не витримав величезного потоку чуток і вирішив публічно розвіяти бодай частину з них.

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"Коли вони припинять брехати? Де докази? Ах, це все фейки. Байдуже, наскільки гучними вони можуть бути. Просто не вірте цьому", – написав Хорхе в Instagram, додавши скріни трьох гучних заголовків. У них йшлося про відмову Мессі-молодшого від нового контракту з ПСЖ, конфлікт з Крістофом Гальтьє на тренуванні і 600 млн доларів зарплати, яку зірка нібито вимагала у саудівського Аль-Хіляля.

Jorge Messi denies three stories:



️ Leo leaving Tuesday session due to problems with Galtier;

️ PSG not open to accept Messi’s conditions to sign new deal;

️ Messi asking for €600m salary to Al Hilal.



“Fake news — don’t trust them, we will not accept lies anymore”. pic.twitter.com/RVMNZ3yW65 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 17, 2023

Додамо, що 35-річний Мессі досі не продовжив угоду з ПСЖ і влітку справді може стати вільним агентом. Статистика аргентинця у сезоні – 31 матч, 18 голів та 17 асистів.

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