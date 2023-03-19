Відхід Мессі з ПСЖ, конфлікт з тренером і 600 мільйонів від конкурентів Роналду – батько Лео не витримав напливу чуток
Невизначеність щодо майбутнього Ліонеля Мессі очікувано збирає величезний інтерес вболівальників та ЗМІ.
Хорхе Мессі, батько чемпіона світу, не витримав величезного потоку чуток і вирішив публічно розвіяти бодай частину з них.
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"Коли вони припинять брехати? Де докази? Ах, це все фейки. Байдуже, наскільки гучними вони можуть бути. Просто не вірте цьому", – написав Хорхе в Instagram, додавши скріни трьох гучних заголовків. У них йшлося про відмову Мессі-молодшого від нового контракту з ПСЖ, конфлікт з Крістофом Гальтьє на тренуванні і 600 млн доларів зарплати, яку зірка нібито вимагала у саудівського Аль-Хіляля.
Додамо, що 35-річний Мессі досі не продовжив угоду з ПСЖ і влітку справді може стати вільним агентом. Статистика аргентинця у сезоні – 31 матч, 18 голів та 17 асистів.
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