Головний тренер Вереса Юрій Вірт був незадоволений суддівством у матчі з Ворсклою (2:2), але не знімає з команди відповідальність за втрачену перемогу.

"Враження – двояке. Грою я задоволений. Але результат міг бути кращим. Ворскла краще працювала з м'ячем на старті. Вони грали агресивніше. Пропустивши, ми заграли розкутіше – розуміли, що треба відігруватися. І нам це вдалося. Ми почали краще чіплятися за м'яч. Ще до перерви могли забити.

Ісенко відбив два пенальті поспіль у компенсований час: відеоогляд матчу Верес – Ворскла – 2:2

У другому таймі двічі забили. Хороші, трудові голи. За рахунку 2:1 Микола Гайдучик міг закривати гру. Такі моменти треба реалізовувати. Пропущений другий гол – результат помилки. Дуже розчаровані, звісно, незабитими пенальті. Знаю, що це не наша сильна сторона. Ми і на зборах багато пенальті не забивали. І в Першій лізі не забивали. Це все психологія футболістів", – цитує Вірта прес-служба Вереса.

Цікаво, що у післяматчевому коментарі наставник рівнян не згадав скандальний перший гол полтавців, який, схоже, був забитий після того, як Кравець випусти м'яч за межі поля. Вірт дуже лютував, навіть кричав на суддю: "Відкрий очі б**дь".

Ворскла після двох пенальті поспіль втримала нічию з Вересом – шоу Ісенка, скандальний гол полтавців та бенефіс Сефері