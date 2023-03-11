"Відразу питають, чи стріляють": Дулуб розповів про труднощі трансферної кампанії Львова
Головний тренер "містян" Олег Дулуб розказав про зміни у складі своєї команди.
"Чому Львів пішов на такі кардинальні зміни? Були футболісти трохи іншого рівня. Ми влітку запросили 7 гравців, шестеро з яких були із Першої ліги. Потрібно віддати їм належне, але в кінці сезону вони психологічно не витримали.
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Стало важче запрошувати легіонерів до України. Потрібно розуміти: відразу питають, чи стріляють. Коли говориш, що це Львів і тут відносно спокійно, то все повертається в іншу сторону. Вже виникає конструктив. Тоді потрібно шукати фінансовий компроміс, який влаштує гравця та клуб", – сказав Дулуб в інтерв'ю Sport.ua.
Нагадаємо, Львів став лідером зимової трансферної кампанії в УПЛ, підписавши 14 новачків (у тому числі шість легіонерів).