Марсель на виїзді здобув чергові три очки. Рахунок, однак, міг бути зовсім іншим. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Франція, Ліга 1, 28-й тур

Реймс – Марсель – 1:2

Голи: Балогун, 13 – Санчес, 16, 29

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Фоларін Балогун міг відкривати рахунок вже на 2-й хвилині, але з його потужним ударом по центру з меж штрафного впорався кіпер Марселя. За 10 хвилин англійський форвард таки зумів пробити Лопеса, помітивши, що останній вже почав валитися в інший бік. Майже одразу провансальці зрівняли – Санчес майстерно закрутив зі штрафного під ліву стійку.

В середині тайму автор першого гола відгукнувся на довгий пас з центра поля, випередив захисників і пробив повз воротаря, зробивши рахунок 2:1.

По перерві дивом не забив Мунетсі, замкнувши простріл від партнера повз стійку. За трохи Санчес врятував Марсель після штрафного, витягнувши м'яч з-під поперечини. Реймс продовжив тиснути і вже Балогун заплутався в ногах і не встиг переправити круглого у сітку після відскоку. Наприкінці матчу Жіго міг хоронити господарів, але головою примудрився не влучити у ворота. Вже у доданий час Балогун мав зрівнювати, але поцілив у стійку. Фартова перемога Марселя!

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