Артем Ярмоленко знайшов нове покликання після того, як не зміг реалізувати себе у футболі.

Центрбек виступав за молодіжні команди Динамо та португальської Лейрії, але закріпитися на дорослому рівні не вдалося. У 2018-му Ярмоленка під час виступів за Чорноморець піймали на вживанні допінгу, що вибило його на цілий рік. Відродження у Агробізнесі не склалося – захисник відіграв кілька матчів і з 2021-го не з'являвся на радарах футбольної спільноти.

Зозуля палко привітав з днем Українського добровольця: "Шануймо тих, хто віддав життя у цій війні"

Про долю Артема трішки розповів агент Олександр Панков. Він опублікував світлину 25-річного Ярмоленка у військовій формі з автоматом.

"Різниця в 7 років. Пишаюсь цим хлопцем. Колишніх захисників не буває", – написав Панков. Ярмоленко неабияк змужнів і мало нагадує юного хлопця часів Лейрії.

Оборонець Бахмута, активіст Майдану, воїн з часів АТО – українські футболісти на війні з Росією