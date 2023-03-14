Напередодні зустрічі з РБ Лейпциг в рамках плей-офф Ліги чемпіонів, яка відбудеться 14 березня, тренер "містян" Пеп Гвардіола розповів про форварда Ерлінга Холанда. Він просить свого гравця принести більше, ніж голи.

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"Мені не подобається, коли нападник залишається в штрафному майданчику лише для того, щоб забивати голи. Звичайно, це важливо, це мета, але ми не очікуємо від нього цього.

Коли ми перебуваємо далеко від зони суперника, він не може забивати голи. Нам потрібно, щоб він був залучений у гру, щоб брав участь. Ми повинні шукати його, і він повинен бути стурбований, тому що ми це робимо. Ми можемо прогресувати в цій сфері. Він трохи покращився, але в цьому він може зробити ще краще", – цитує Гвардіолу RMC Sport.

Ерлінг Холанд в цьому сезоні АПЛ забив 28 голів за Манчестер Сіті, а в Лізі чемпіонів у активі нападника п'ять голів в п'яти матчах. Нагадаємо, що перша зустріч між "містянами" та Лейпцигом закінчилася з рахунком 1:1.

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